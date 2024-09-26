Россияне атаковали Сумщину — какое оружие применяли и где раздавались взрывы

Российский самолет сбрасывает КАБы. Фото: росСМИ

Российские войска атаковали пограничный регион в Сумской области. За сутки насчитали 28 обстрелов и 51 взрыв, есть жертва.

Об этом сообщает Сумская ОВА в четверг, 26 сентября.

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Россияне атаковали Николаевскую, Хотинскую, Юнаковскую, Белопольскую, Миропольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Речковскую, Роменскую, Новослободскую, Глуховскую, Березовскую, Шалыгинскую и Эсманскую громады.

Для атак армия РФ использовала FPV-дроны в Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской и Глуховской громдах.

Также осуществила сбросы управляемых авиабомб по Хотинской, Шалыгинской, Белопольской, Березовской, Речковской и Юнаковской громадах, где погиб человек.

Минометные обстрелы оккупанты совершили на Краснопольскую громаду, а с РСЗО атаковали Новослободскую громаду. В Белополье и Миропольской громаде раздавались взрывы от атак вражеской артиллерии.

Российские войска также применили беспилотники типа "Шахед" в Николаевской, Роменской громадах и сбросили взрывные устройства типа ВОГ с беспилотников в Великописаревской громаде.

Напомним, недавно пограничники уничтожили "Шахед" над Сумщиной и показали на видео его обломки. Интенсивные обстрелы по Сумской области продолжаются практически ежедневно — 25 сентября в ОВА заявили, что раздалось 247 взрывов.