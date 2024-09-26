Росіяни атакували Сумщину — яку зброю застосовували та де лунали вибухи

На Сумщині пролунали десятки вибухів за добу — чим атакувала РФ
Російські війська атакували прикордонний регіон у Сумській області. За добу нарахували 28 обстрілів та 51 вибух, є жертва.
Про це повідомляє Сумська ОВА у четвер, 26 вересня.
Окупанти атакували населені пункти Сумщини
Росіяни атакували Миколаївську, Хотінську, Юнаківську, Білопільську, Миропільську, Краснопільську, Великописарівську, Річківську, Роменську, Новослобідську, Глухівську, Березівську, Шалигинську та Есманську громади.
Для атак армія РФ використовувала FPV-дрони у Шалигінській, Краснопільській, Есманській та Глухівській громадах.
Також здійснила скиди керованих авіабомб по Хотінській, Шалигінській, Білопільській, Березівській, Річківській та Юнаківській громаді, де загинула людина.
Мінометні обстріли окупанти здійснили на Краснопільську громаду, а з РСЗВ атакували Новослобідську громаду. У Білопіллі та Миропільській громаді лунали вибухи від атак ворожої артилерії.
Російські війська також застосували безпілотники типу "Шахед" у Миколаївській, Роменській громадах та скинули вибухові пристрої типу ВОГ з безпілотників у Великописарівській громаді.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили "Шахед" над Сумщиною та показали на відео його уламки. Інтенсивні обстріли по Сумській області тривають практично щодня — 25 вересня в ОВА заявили, що пролунало 247 вибухів.
Читайте Новини.LIVE!