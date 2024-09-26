Росіяни атакували Сумщину — яку зброю застосовували та де лунали вибухи

Російський літак скидає КАБи. Фото: росЗМІ

Російські війська атакували прикордонний регіон у Сумській області. За добу нарахували 28 обстрілів та 51 вибух, є жертва.

Про це повідомляє Сумська ОВА у четвер, 26 вересня.

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Росіяни атакували Миколаївську, Хотінську, Юнаківську, Білопільську, Миропільську, Краснопільську, Великописарівську, Річківську, Роменську, Новослобідську, Глухівську, Березівську, Шалигинську та Есманську громади.

Для атак армія РФ використовувала FPV-дрони у Шалигінській, Краснопільській, Есманській та Глухівській громадах.

Також здійснила скиди керованих авіабомб по Хотінській, Шалигінській, Білопільській, Березівській, Річківській та Юнаківській громаді, де загинула людина.

Мінометні обстріли окупанти здійснили на Краснопільську громаду, а з РСЗВ атакували Новослобідську громаду. У Білопіллі та Миропільській громаді лунали вибухи від атак ворожої артилерії.

Російські війська також застосували безпілотники типу "Шахед" у Миколаївській, Роменській громадах та скинули вибухові пристрої типу ВОГ з безпілотників у Великописарівській громаді.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили "Шахед" над Сумщиною та показали на відео його уламки. Інтенсивні обстріли по Сумській області тривають практично щодня — 25 вересня в ОВА заявили, що пролунало 247 вибухів.