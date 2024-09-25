Над Сумщиною знищили Шахед

''Шахед'' у небі. Фото ілюстративне: Aleksandr Gusev/Pacific Press через ZUMA Press Wire

Росія не припиняє застосовувати безпілотники типу "Шахед" по території України. Прикордонникам вдалося знешкодити ворожу ціль над територією Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у середу, 25 вересня.

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На відео прикордонники показали уламки, які залишилися від "Шахеда". Вони не уточнили, де саме його вдалося знешкодити та до якого типу він належить.

Що відомо про "Шахед"

Shahed-136, який відомий також як "Шахед" або "Герань" — іранський дрон-камікадзе, який розробили у 2020 році. Він здатен долати відстані від 1000 до 2500 кілометрів, розвиваючи швидкість до 180 км/год, та доставляти бойову частину вагою до 45 кілограмів.

Безпілотник має дельтаподібне трикутне крило, а його загальна маса становить 200 кілограмів. Довжина "Шахеда" 3,5 м з розмахом крил 2,5 м.

Також існує його інша версія, яка значно менша у розмірі та вазі Shahed-131. Він може переносити до 20 кг бойової частини.

Нагадаємо, у серпні 2024 року з'явилась інформація, що Іран розробив новий вид безпілотника типу "Шахед", який зможе перехоплювати американські дрони.

Також Росія почала самотужки виготовляти власні дрони, які є, по суті, аналогом іранського "Шахеда".