Над Сумщиной уничтожили Шахед

Шахед в небе. Фото иллюстративное: Александр Гусев/Патифик пресс через ZUMA Press Wire

Россия не перестает применять беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. Пограничникам удалось обезвредить враждебную цель над территорией Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в среду, 25 сентября.

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На видео пограничники показали оставшиеся от "Шахеда" обломки. Они не уточнили, где его удалось обезвредить и к какому типу он принадлежит.

Что известно о "Шахеде"

Shahed-136, известный также как "Шахед" или "Герань" - иранский дрон-камикадзе, разработанный в 2020 году. Он способен преодолевать расстояния от 1000 до 2500 км, развивая скорость до 180 км/ч, и доставлять боевую часть весом до 45 кг.

Беспилотник имеет дельтаобразное треугольное крыло, а его общая масса составляет 200 кг. Длина "Шахеда" 3,5м с размахом крыльев 2,5м.

Также существует его другая версия, которая значительно меньше в размере и весе — Shahed-131. Он может переносить до 20 кг боевой части.

Напомним, в августе 2024 года появилась информация, что Иран разработал новый вид беспилотника типа "Шахед", который сможет перехватывать американские дроны.

Также Россия начала самостоятельно изготавливать собственные дроны, которые, по сути, являются аналогом иранского "Шахеда".