На российском заводе в Башкортостане произошел взрыв — видео

На российском заводе в Башкортостане произошел взрыв — видео

Дата публикации 17 октября 2025 18:53
обновлено: 19:13
Завод Авангард в России — на предприятии произошел взрыв
Взрыв на заводе в Башкортостане. Фото: кадр из видео

На предприятии "Авангард" в российском Башкортостане 17 октября произошел сильный взрыв и масштабный пожар. Очевидцы жалуются на запах пороха.

Об этом сообщают росСМИ.



Взрыв на заводе "Авангард" в России

Известно, что взрыв произошел на территории промзоны "Авангард" в городе Стерлитамак Башкирии. Очевидцы говорят о запахе пороха в городе.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Что стало причиной взрыва — не указывается, но в мэрии подтвердили инцидент.

Отмечается, что "Авангард" производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также выпускает химическую продукцию.

Напомним, 16 октября украинские воины поразили Саратовский НПЗ. Он является одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий.

Также мы писали, что 11 октября дроны СБУ успешно поразили НПЗ "Башнафта" в Уфе. Он расположен в 1400 км от Украины.

оружие пожар взрыв завод Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
