Завод Авангард в Росії — на підприємстві стався вибух

Вибух на заводі у Башкортостані. Фото: кадр з відео

На підприємстві "Авангард" у російському Башкортостані 17 жовтня стався сильний вибух і масштабна пожежа. Очевидці скаржаться на запах пороху.

Про це повідомляють росЗМІ.

Вибух на заводі "Авангард" у Росії

Відомо, що вибух стався на території промзони "Авангард" у місті Стерлітамак Башкирії. Очевидці кажуть про запах пороху в місті.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб. Що стало причиною вибуху — не вказується, але в мерії підтвердили інцидент.

Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю і боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також випускає хімічну продукцію.

Нагадаємо, 16 жовтня українські воїни уразили Саратовський НПЗ. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.

Також ми писали, що 11 жовтня дрони СБУ успішно уразили НПЗ "Башнафта" в Уфі. Він розташований за 1400 км від України.