Завод Авангард в Росії — на підприємстві стався вибух

На російському заводі в Башкортостані стався вибух — відео
На підприємстві "Авангард" у російському Башкортостані 17 жовтня стався сильний вибух і масштабна пожежа. Очевидці скаржаться на запах пороху.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибух на заводі "Авангард" у Росії
Відомо, що вибух стався на території промзони "Авангард" у місті Стерлітамак Башкирії. Очевидці кажуть про запах пороху в місті.
За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб. Що стало причиною вибуху — не вказується, але в мерії підтвердили інцидент.
Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю і боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також випускає хімічну продукцію.
Нагадаємо, 16 жовтня українські воїни уразили Саратовський НПЗ. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.
Також ми писали, що 11 жовтня дрони СБУ успішно уразили НПЗ "Башнафта" в Уфі. Він розташований за 1400 км від України.
