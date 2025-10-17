Відео
На російському заводі в Башкортостані стався вибух — відео

На російському заводі в Башкортостані стався вибух — відео

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:53
Оновлено: 19:13
Завод Авангард в Росії — на підприємстві стався вибух
Вибух на заводі у Башкортостані. Фото: кадр з відео

На підприємстві "Авангард" у російському Башкортостані 17 жовтня стався сильний вибух і масштабна пожежа. Очевидці скаржаться на запах пороху.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Вибух на заводі "Авангард" у Росії

Відомо, що вибух стався на території промзони "Авангард" у місті Стерлітамак Башкирії. Очевидці кажуть про запах пороху в місті. 

За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб. Що стало причиною вибуху — не вказується, але в мерії підтвердили інцидент. 

Зазначається, що "Авангард" виробляє зброю і боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також випускає хімічну продукцію.

Нагадаємо, 16 жовтня українські воїни уразили Саратовський НПЗ. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.

Також ми писали, що 11 жовтня дрони СБУ успішно уразили НПЗ "Башнафта" в Уфі. Він розташований за 1400 км від України.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
