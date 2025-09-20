Взрывы в Полтавской области 20 сентября - работает ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: МВД / Telegram

В Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Это работа ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Сообщение Владимира Когута. Фото: скриншот

На Полтавщине работает ПВО

"На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Согласно карте воздушных тревог, Полтавскую область атакуют дроны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:19. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 сентября РФ атаковала Днепр ракетой и дронами. Уже известно о 30 пострадавших. 12 из них находятся в больнице.

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине много дронов.