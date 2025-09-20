Взрывы в Полтавской области 20 сентября - работает ПВО

На Полтавщине прогремели взрывы — что известно
Дата публикации 20 сентября 2025 15:15
Мобильные группы ПВО. Фото: МВД / Telegram
В Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Это работа ПВО.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
На Полтавщине работает ПВО
"На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Согласно карте воздушных тревог, Полтавскую область атакуют дроны.
Напомним, в ночь на 20 сентября РФ атаковала Днепр ракетой и дронами. Уже известно о 30 пострадавших. 12 из них находятся в больнице.
Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине много дронов.
