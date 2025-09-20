Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На Полтавщине прогремели взрывы — что известно

На Полтавщине прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 15:15
Взрывы в Полтавской области 20 сентября - работает ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: МВД / Telegram

В Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Это работа ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Реклама
Читайте также:
null
Сообщение Владимира Когута. Фото: скриншот

На Полтавщине работает ПВО

"На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Согласно карте воздушных тревог, Полтавскую область атакуют дроны.

На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо - фото 2
Карта воздушных тревог по состоянию на 15:19. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 сентября РФ атаковала Днепр ракетой и дронами. Уже известно о 30 пострадавших. 12 из них находятся в больнице.

Президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине много дронов.

Полтавская область оккупанты ПВО дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации