Відео
Україна
Відео

Головна Армія На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо

На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:15
На Полтавщині працює ППО
Термінова новина

У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це працює ППО.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Допис Володимира Когута. Фото: скриншот

На Полтавщині працює ППО

"На Полтавщині працює ППО.  До відбою залишайтеся в укриттях", — йдеться в повідомленні.

Згідно з картою повітряних тривог, Полтавську область атакують дрони.

На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо - фото 2
Карта повітряних тривог станом на 15:19. Фото: скриншот

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
