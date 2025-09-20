На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:15
Термінова новина
У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це працює ППО.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Реклама
Читайте також:
На Полтавщині працює ППО
"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", — йдеться в повідомленні.
Згідно з картою повітряних тривог, Полтавську область атакують дрони.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама