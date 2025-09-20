Термінова новина

У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це працює ППО.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

На Полтавщині працює ППО

"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", — йдеться в повідомленні.

Згідно з картою повітряних тривог, Полтавську область атакують дрони.

Новина доповнюється