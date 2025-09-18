Удар РФ по заправці на Полтавщині — фото наслідків

Зруйнована внаслідок обстрілу АЗС. Фото: Новини.LIVE

На автозаправній станції у Полтавському районі триває ліквідація наслідків із боку Росії. У середу, 17 вересня, російськи окупанти вдарили по АЗС дроном.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець показала, який вигляд зараз має заправна станція.

Наслідки удару по АЗС на Полтавщині

Як стало відомо, 17 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по Полтавському району. Одним із об'єктів влучання стала АЗС.

АЗС після влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Будівля заправки після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ по Полтавщині 17 вересня. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок влучання будівля АЗС була повністю знищена. Також постраждали автівки та вантажівка, які у момент атаки перебували поруч.

Пошкоджена внаслідок обстрілу вантажівка. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована ударом РФ автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Відомо про шістьох постраждалих цивільних — п'ятьох водіїв та працівницю станції. Усі вони госпіталізовані до медичного закладу, де отримують необхідну допомогу. Стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Медики продовжують боротися за її життя.

Нагадаємо, російські окупанти атакували залізницю на Полтавщині. Внаслідок обстрілу змінено рух деяких поїздів.

Крім того, армія РФ завдала удару по рятувальникам на Чернігівщині — відомо про загиблого та поранених.