Удар РФ по заправці на Полтавщині — фото наслідків

Який вигляд має АЗС на Полтавщині після обстрілу — фоторепортаж
На автозаправній станції у Полтавському районі триває ліквідація наслідків із боку Росії. У середу, 17 вересня, російськи окупанти вдарили по АЗС дроном.
Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець показала, який вигляд зараз має заправна станція.
Наслідки удару по АЗС на Полтавщині
Як стало відомо, 17 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по Полтавському району. Одним із об'єктів влучання стала АЗС.
Внаслідок влучання будівля АЗС була повністю знищена. Також постраждали автівки та вантажівка, які у момент атаки перебували поруч.
Відомо про шістьох постраждалих цивільних — п'ятьох водіїв та працівницю станції. Усі вони госпіталізовані до медичного закладу, де отримують необхідну допомогу. Стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Медики продовжують боротися за її життя.
Нагадаємо, російські окупанти атакували залізницю на Полтавщині. Внаслідок обстрілу змінено рух деяких поїздів.
Крім того, армія РФ завдала удару по рятувальникам на Чернігівщині — відомо про загиблого та поранених.
