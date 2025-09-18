Обстріл Ніжина 18 вересня — росіяни атакували рятувальників

Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 18 вересня атакували Ніжин Чернігівської області. Окупанти вдарили дронами по одному із підрозділів рятувальників.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Чернігівської області 18 вересня

Чаус розповів, що армія РФ атакувала Ніжин дронами "Шахед" та "Герань". Ворог вдарив по одному із підрозділів ДСНС.

"Цинічно і жорстоко: у день рятівника — по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Мої співчуття рідним і колегам", — сказав очільник ОВА.

Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: ДСНС

Крім того, 36-річний рятувальник зазнав поранень та перебувають під наглядом лікарів. Ще один 31-річний надзвичайник у травматологічному відділенні.

Також відомо, що упродовж останньої доби росіяни вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Там пошкоджене зерносховище і складське приміщення.

Водночас у Корюківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву. Наразі займання вже ліквідували.

Зазначається, що всього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину. Під ворожим вогнем опинились 14 населених пунктів.

Нагадаємо, вночі 18 вересня Росія атакувала залізницю на Полтавщині. За офіційною інформацією, одна людина зазнала поранень.

Водночас в Укрзалізниці розповіли про руйнування та назвали рейси, які затримуються. За даними компанії, відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває.