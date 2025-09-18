Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне ударили по спасателям на Черниговщине — есть жертвы

Россияне ударили по спасателям на Черниговщине — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 12:02
Обстрел Нежина 18 сентября — россияне атаковали спасателей
Спасатели тушат пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 18 сентября атаковали Нежин Черниговской области. Оккупанты ударили дронами по одному из подразделений спасателей.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Черниговской области 18 сентября

Чаус рассказал, что армия РФ атаковала Нежин дронами "Шахед" и "Герань". Враг ударил по одному из подразделений ГСЧС.

"Цинично и жестоко: в день спасателя — по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Мои соболезнования родным и коллегам", — сказал глава ОВА.

Обстріл Чернігівської області 18 вересня
Последствия обстрела Черниговской области. Фото: ГСЧС
null
Последствия обстрела Черниговской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, 36-летний спасатель получил ранения и находятся под наблюдением врачей. Еще один 31-летний чрезвычайник в травматологическом отделении.

Также известно, что в течение последних суток россияне ударили по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Там повреждено зернохранилище и складское помещение.

В то же время в Корюковском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар лесного массива. Сейчас возгорание уже ликвидировали.

Отмечается, что всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область. Под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов.

Напомним, ночью 18 сентября Россия атаковала железную дорогу на Полтавщине. По официальной информации, один человек получил ранения.

В то же время в Укрзализныце рассказали о разрушениях и назвали рейсы, которые задерживаются. По данным компании, восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается.

ГСЧС Черниговская область обстрелы спасатели война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации