Обстрел Нежина 18 сентября — россияне атаковали спасателей

Спасатели тушат пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 18 сентября атаковали Нежин Черниговской области. Оккупанты ударили дронами по одному из подразделений спасателей.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Обстрелы Черниговской области 18 сентября

Чаус рассказал, что армия РФ атаковала Нежин дронами "Шахед" и "Герань". Враг ударил по одному из подразделений ГСЧС.

"Цинично и жестоко: в день спасателя — по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Мои соболезнования родным и коллегам", — сказал глава ОВА.

Последствия обстрела Черниговской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Черниговской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, 36-летний спасатель получил ранения и находятся под наблюдением врачей. Еще один 31-летний чрезвычайник в травматологическом отделении.

Также известно, что в течение последних суток россияне ударили по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Там повреждено зернохранилище и складское помещение.

В то же время в Корюковском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар лесного массива. Сейчас возгорание уже ликвидировали.

Отмечается, что всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область. Под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов.

Напомним, ночью 18 сентября Россия атаковала железную дорогу на Полтавщине. По официальной информации, один человек получил ранения.

В то же время в Укрзализныце рассказали о разрушениях и назвали рейсы, которые задерживаются. По данным компании, восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается.