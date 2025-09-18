Удар РФ по заправке на Полтавщине — фото последствий

Как выглядит АЗС на Полтавщине после обстрела — фоторепортаж
На автозаправочной станции в Полтавском районе продолжается ликвидация последствий со стороны России. В среду, 17 сентября, российские оккупанты ударили по АЗС дроном.
Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец показала, как сейчас выглядит заправочная станция.
Последствия удара по АЗС на Полтавщине
Как стало известно, 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по Полтавскому району. Одним из объектов попадания стала АЗС.
В результате попадания здание АЗС было полностью уничтожено. Также пострадали машины и грузовик, которые в момент атаки находились рядом.
Известно о шести пострадавших гражданских — пяти водителях и работнице станции. Все они госпитализированы в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за ее жизнь.
Напомним, российские оккупанты атаковали железную дорогу на Полтавщине. В результате обстрела изменено движение некоторых поездов.
Кроме того, армия РФ нанесла удар по спасателям на Черниговщине — известно о погибшем и раненых.
Читайте Новини.LIVE!