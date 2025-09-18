Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Как выглядит АЗС на Полтавщине после обстрела — фоторепортаж

Как выглядит АЗС на Полтавщине после обстрела — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 20:10
Удар РФ по заправке на Полтавщине — фото последствий
Разрушенная в результате обстрела АЗС. Фото: Новини.LIVE

На автозаправочной станции в Полтавском районе продолжается ликвидация последствий со стороны России. В среду, 17 сентября, российские оккупанты ударили по АЗС дроном.

Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец показала, как сейчас выглядит заправочная станция.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по АЗС на Полтавщине

Как стало известно, 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по Полтавскому району. Одним из объектов попадания стала АЗС.

Удар по АЗС на Полтавщині - фото
АЗС после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
Удар по АЗС на Полтавщині - фото
Здание заправки после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE
Удар по АЗС на Полтавщині - фото
Последствия атаки РФ по Полтавской области 17 сентября. Фото: Новини.LIVE

В результате попадания здание АЗС было полностью уничтожено. Также пострадали машины и грузовик, которые в момент атаки находились рядом.

Удар по АЗС на Полтавщині - фото
Поврежденный в результате обстрела грузовик. Фото: Новини.LIVE
Удар по АЗС на Полтавщині - фото
Разрушенная ударом РФ автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Известно о шести пострадавших гражданских — пяти водителях и работнице станции. Все они госпитализированы в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за ее жизнь.

Напомним, российские оккупанты атаковали железную дорогу на Полтавщине. В результате обстрела изменено движение некоторых поездов.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по спасателям на Черниговщине — известно о погибшем и раненых.

АЗС обстрелы Полтавская область дроны война в Украине фоторепортаж
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации