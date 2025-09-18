Удар РФ по заправке на Полтавщине — фото последствий

Разрушенная в результате обстрела АЗС. Фото: Новини.LIVE

На автозаправочной станции в Полтавском районе продолжается ликвидация последствий со стороны России. В среду, 17 сентября, российские оккупанты ударили по АЗС дроном.

Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец показала, как сейчас выглядит заправочная станция.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара по АЗС на Полтавщине

Как стало известно, 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по Полтавскому району. Одним из объектов попадания стала АЗС.

АЗС после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Здание заправки после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ по Полтавской области 17 сентября. Фото: Новини.LIVE

В результате попадания здание АЗС было полностью уничтожено. Также пострадали машины и грузовик, которые в момент атаки находились рядом.

Поврежденный в результате обстрела грузовик. Фото: Новини.LIVE

Разрушенная ударом РФ автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Известно о шести пострадавших гражданских — пяти водителях и работнице станции. Все они госпитализированы в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за ее жизнь.

Напомним, российские оккупанты атаковали железную дорогу на Полтавщине. В результате обстрела изменено движение некоторых поездов.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по спасателям на Черниговщине — известно о погибшем и раненых.