После обстрела Полтавщины обнаружили кассетные боеприпасы после обстрела Полтавщины

На Полтавщине после обстрела нашли кассетные боеприпасы — фото
В ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Полтавскую область. После вражеского обстрела в Кременчуге обнаружили кассетные боеприпасы.
Об этом информирует Полиция Полтавщины в субботу, 21 июня, в Telegram.
На Полтавщине после атаки РФ обнаружили кассетные боеприпасы после обстрела
После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.
В полиции отмечают, что такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.
Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.
Правоохранители напоминают, что запрещено:
- Прикасаться к подозрительным предметам;
- Перемещать или переносить их;
- Приближаться к ним или позволять это другим.
"В случае обнаружения подозрительного предмета звоните в полицию по номеру 102 или обратитесь в ГСЧС", — отметили полицейские.
Напомним, что в ночь на 21 июня российские войска дронами и ракетами атаковали Полтавскую область.
Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского обстрела Полтавской области — зафиксировано много пожаров.
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