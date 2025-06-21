После обстрела Полтавщины обнаружили кассетные боеприпасы после обстрела Полтавщины

Кассетные боеприпасы, которые обнаружили на Полтавщине после обстрела 21 июня 2025 года. Фото: Нацполиция

В ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Полтавскую область. После вражеского обстрела в Кременчуге обнаружили кассетные боеприпасы.

Об этом информирует Полиция Полтавщины в субботу, 21 июня, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кассетные боеприпасы, которые обнаружили на Полтавщине после обстрела 21 июня 2025 года. Фото: Нацполиция

На Полтавщине после атаки РФ обнаружили кассетные боеприпасы после обстрела

После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.

В полиции отмечают, что такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.

Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.

Правоохранители напоминают, что запрещено:

Прикасаться к подозрительным предметам;

Перемещать или переносить их;

Приближаться к ним или позволять это другим.

"В случае обнаружения подозрительного предмета звоните в полицию по номеру 102 или обратитесь в ГСЧС", — отметили полицейские.

Напомним, что в ночь на 21 июня российские войска дронами и ракетами атаковали Полтавскую область.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского обстрела Полтавской области — зафиксировано много пожаров.