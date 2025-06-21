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Головна Армія На Полтавщині після обстрілу знайшли касетні боєприпаси — фото

На Полтавщині після обстрілу знайшли касетні боєприпаси — фото

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Дата публікації: 21 червня 2025 12:32
Після обстрілу Полтавщини виявили касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси, що виявили на Полтавщині після обстрілу 21 червня 2025 року. Фото: Нацполіція
Ключові моменти На Полтавщині після атаки РФ виявили касетні боєприпаси

У ніч на 21 червня російські окупанти атакували Полтавську область. Після ворожого обстрілу у Кременчуці виявили касетні боєприпаси.

Про це інформує Поліція Полтавщини у суботу, 21 червня, в Telegram.

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Касетні боєприпаси, що виявили на Полтавщині після обстрілу 21 червня 2025 року. Фото: Нацполіція

На Полтавщині після атаки РФ виявили касетні боєприпаси

Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів.

У поліції наголошують, що такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Правоохоронці нагадують, що заборонено:

  • Торкатися підозрілих предметів;
  • Переміщати або переносити їх;
  • Наближатися до них чи дозволяти це іншим.

"У разі виявлення підозрілого предмета телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС", — зазначили поліціянти.

Нагадаємо, що у ніч на 21 червня російські війська дронами та ракетами атакували Полтавську область.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу Полтавської області — зафіксовано багато пожеж.

Кременчук обстріли Полтавська область боєприпаси війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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