Після обстрілу Полтавщини виявили касетні боєприпаси

На Полтавщині після обстрілу знайшли касетні боєприпаси — фото
У ніч на 21 червня російські окупанти атакували Полтавську область. Після ворожого обстрілу у Кременчуці виявили касетні боєприпаси.
Про це інформує Поліція Полтавщини у суботу, 21 червня, в Telegram.
На Полтавщині після атаки РФ виявили касетні боєприпаси
Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів.
У поліції наголошують, що такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.
Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.
Правоохоронці нагадують, що заборонено:
- Торкатися підозрілих предметів;
- Переміщати або переносити їх;
- Наближатися до них чи дозволяти це іншим.
"У разі виявлення підозрілого предмета телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС", — зазначили поліціянти.
Нагадаємо, що у ніч на 21 червня російські війська дронами та ракетами атакували Полтавську область.
Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу Полтавської області — зафіксовано багато пожеж.
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