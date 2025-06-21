РФ атакувала Полтавщину — фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч на 21 червня російські війська дронами та ракетами атакували Полтавську область. У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу.

Відповідні світлини Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріл Полтавщини 21 червня — фото наслідків

У суботу вночі, 21 червня, російські окупанти здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Внаслідок обстрілу в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

За даними ДСНС, одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що у ніч на 21 червня у Кременчуці та Полтавській області було чути потужні вибухи.

Також цієї ночі вибухи лунали в Одесі — росіяни запустили в напрямку міста дрони.