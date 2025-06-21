РФ атакувала Полтавщину — фото наслідків

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Полтавщину — фото
У ніч на 21 червня російські війська дронами та ракетами атакували Полтавську область. У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу.
Відповідні світлини Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала у Telegram.
Обстріл Полтавщини 21 червня — фото наслідків
У суботу вночі, 21 червня, російські окупанти здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину.
Внаслідок обстрілу в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
За даними ДСНС, одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває.
Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, що у ніч на 21 червня у Кременчуці та Полтавській області було чути потужні вибухи.
Також цієї ночі вибухи лунали в Одесі — росіяни запустили в напрямку міста дрони.
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