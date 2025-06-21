Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Полтавщину — фото

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Полтавщину — фото

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 12:18
РФ атакувала Полтавщину — фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram
Ключові моменти Обстріл Полтавщини 21 червня — фото наслідків

У ніч на 21 червня російські війська дронами та ракетами атакували Полтавську область. У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу.

Відповідні світлини Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Полтавщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріл Полтавщини 21 червня — фото наслідків

У суботу вночі, 21 червня, російські окупанти здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Внаслідок обстрілу в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

За даними ДСНС, одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Атака РФ на Полтавщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтавщину. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що у ніч на 21 червня у Кременчуці та Полтавській області було чути потужні вибухи.

Також цієї ночі вибухи лунали в Одесі — росіяни запустили в напрямку міста дрони.

ДСНС обстріли Полтавська область атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації