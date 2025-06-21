РФ атаковала Полтавскую область - фото последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтавщину. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 21 июня российские войска дронами и ракетами атаковали Полтавскую область. В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела.

Соответствующие фотографии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтавщину. Фото: ГСЧС/Telegram

Обстрел Полтавщины 21 июня — фото последствий

В субботу ночью, 21 июня, российские оккупанты совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину.

В результате обстрела в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

По данным ГСЧС, один человек получил травмы средней тяжести. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Подразделения ГСЧС оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтавщину. Фото: ГСЧС/Telegram

Напомним, что в ночь на 21 июня в Кременчуге и Полтавской области были слышны мощные взрывы.

Также этой ночью взрывы раздавались в Одессе — россияне запустили в направлении города дроны.