РФ атаковала Полтавскую область - фото последствий

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Полтавщину — фото
В ночь на 21 июня российские войска дронами и ракетами атаковали Полтавскую область. В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела.
Соответствующие фотографии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала в Telegram.
Обстрел Полтавщины 21 июня — фото последствий
В субботу ночью, 21 июня, российские оккупанты совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину.
В результате обстрела в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
По данным ГСЧС, один человек получил травмы средней тяжести. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
Подразделения ГСЧС оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, что в ночь на 21 июня в Кременчуге и Полтавской области были слышны мощные взрывы.
Также этой ночью взрывы раздавались в Одессе — россияне запустили в направлении города дроны.
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