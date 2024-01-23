В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации — детали

Сотрудник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: novynarnia.com

В Полтавские области мужчине вручили 18 повесток — на вызов по 16 он пришел, а от двух последних уклонился. Его приговорили к испытательному сроку.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Козельщинского районного суда.

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Отмечается, что в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии, а уже в ноябре он получил две повестки, но не явился за ними.

Во время суда мужчина рассказал, что на самом деле получил больше повесток — всего 18 повесток. По словам подозреваемого, 16 раз он являлся в ТЦК, но из-за состояния здоровья его отказывались брать на службу. Все разы в воинскую часть его лично возил подполковник.

В материалах суда говорится, что мужчина возмущен беспорядком в системе ТЦК, а в его военном билете не отражена вся информация по его учету. Именно поэтому последние два раза он действительно решил не появляться по повесткам.

В то же время подозреваемый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы, но срок заменил на два года испытательного.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина отказался от получения повестки, поскольку не хотел служить в армии. Для уклонения от мобилизации он начал ходить в церковь "Свидетелей Иеговы".

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