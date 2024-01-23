Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации — детали arrow

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации — детали

23 января 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации — детали
Сотрудник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: novynarnia.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Полтавские области мужчине вручили 18 повесток — на вызов по 16 он пришел, а от двух последних уклонился. Его приговорили к испытательному сроку.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Козельщинского районного суда.

Читайте также:

В Полтавской области судили мужчину, который получил 18 повесток

Отмечается, что в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии, а уже в ноябре он получил две повестки, но не явился за ними.

Во время суда мужчина рассказал, что на самом деле получил больше повесток — всего 18 повесток. По словам подозреваемого, 16 раз он являлся в ТЦК, но из-за состояния здоровья его отказывались брать на службу. Все разы в воинскую часть его лично возил подполковник.

В материалах суда говорится, что мужчина возмущен беспорядком в системе ТЦК, а в его военном билете не отражена вся информация по его учету. Именно поэтому последние два раза он действительно решил не появляться по повесткам.

В то же время подозреваемый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы, но срок заменил на два года испытательного.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина отказался от получения повестки, поскольку не хотел служить в армии. Для уклонения от мобилизации он начал ходить в церковь "Свидетелей Иеговы".

Также мы писали, что юрист объяснил, могут ли украинские банки заблокировать карточки уклонистов.

Полтавская область
военный призыв
мобилизация
повестки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме