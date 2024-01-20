Юрист пояснив, чи можуть українські банки заблокувати картки ухилянтів

Оплата карткою. Фото: tax.gov.ua

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, передбачає фінансове обмеження ухилянтів. Також у документі розглядають варіант відстеження громадян, які підлягають призову, за допомогою банківських карток.

Юрист Андрій Приходько у ток-шоу "єВихід" пояснив, хто має право заблокувати банківські рахунки ухилянтів.

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Чи можна блокувати банківські картки ухилянтів

Приходько пояснив, що заблокувати банківські картки може суд у рамках провадження. Окрім того, такі повноваження є у виконавчої служба, якщо є борги. Також таку дію може здійснити фінансовий моніторинг, якщо є сумнів щодо походження коштів на рахунках.

"Якщо ви не з’явилися по повістці, на вас склали адмінматеріал, ви його не оскаржили і вам призначили штраф, а потім передали його у виконавчу службу, тоді рахунок заблокують", — пояснив юрист.

Натомість, без зазначенийх вище підстав банк не може заблокувати вашу картку.

Раніше ми повідомляли, що державна фінустанова "ПриватБанк" та Благодійний фонд "Овес" запустили спільний екологічний проєкт. Він покликаний надати допомогу для української армії.

Нагадуємо, що банківська таємниця є захистом грошей громадян на карткових рахунках від оподаткування. Розкриття цієї таємниці може призвести до оподаткування всього фінансового потоку. Тобто податки будуть стягувати з усіх і за все.