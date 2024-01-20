Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Юрист пояснив, чи можуть українські банки заблокувати картки ухилянтів arrow

Юрист пояснив, чи можуть українські банки заблокувати картки ухилянтів

20 січня 2024 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юрист пояснив, чи можуть українські банки заблокувати картки ухилянтів
Оплата карткою. Фото: tax.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, передбачає фінансове обмеження ухилянтів. Також у документі розглядають варіант відстеження громадян, які підлягають призову, за допомогою банківських карток.

Юрист Андрій Приходько у ток-шоу "єВихід" пояснив, хто має право заблокувати банківські рахунки ухилянтів.

Читайте також:

Чи можна блокувати банківські картки ухилянтів

Приходько пояснив, що заблокувати банківські картки може суд у рамках провадження. Окрім того, такі повноваження є у виконавчої служба, якщо є борги. Також таку дію може здійснити фінансовий моніторинг, якщо є сумнів щодо походження коштів на рахунках.

"Якщо ви не з’явилися по повістці, на вас склали адмінматеріал, ви його не оскаржили і вам призначили штраф, а потім передали його у виконавчу службу, тоді рахунок заблокують", — пояснив юрист.

Натомість, без зазначенийх вище підстав банк не може заблокувати вашу картку.

Раніше ми повідомляли, що державна фінустанова "ПриватБанк" та Благодійний фонд "Овес" запустили спільний екологічний проєкт. Він покликаний надати допомогу для української армії.

Нагадуємо, що банківська таємниця є захистом грошей громадян на карткових рахунках від оподаткування. Розкриття цієї таємниці може призвести до оподаткування всього фінансового потоку. Тобто податки будуть стягувати з усіх і за все.

Україна
банки
армія
банківські карти
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі