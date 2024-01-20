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Юрист объяснил, могут ли украинские банки заблокировать карточки уклонистов

20 января 2024 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист объяснил, могут ли украинские банки заблокировать карточки уклонистов
Оплата картой. Фото: tax.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Верховной Раде недавно зарегистрировали новый законопроект о мобилизации, который, в частности, предусматривает финансовое ограничение уклонистов. Также в документе рассматривают вариант отслеживания граждан, подлежащих призыву, с помощью банковских карт.

Юрист Андрей Приходько в ток-шоу "єВихід" объяснил, кто имеет право заблокировать банковские счета уклонистов.

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Можно ли блокировать банковские карты уклонистов

Приходько объяснил, что заблокировать банковские карты может суд в рамках производства. Кроме того, такие полномочия есть у исполнительной службы, если есть долги. Также такое действие может осуществить финансовый мониторинг, если есть сомнение по поводу происхождения средств на счетах.

"Если вы не явились по повестке, на вас составили админматериал, вы его не обжаловали и вам назначили штраф, а затем передали его в исполнительную службу, тогда счет заблокируют", — объяснил юрист.

Вместо этого, без указанных выше оснований, банк не может заблокировать вашу карту.

Ранее мы сообщали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и Благотворительный фонд "Овес" запустили общий экологический проект. Он призван оказать помощь для украинской армии.

Напомним, что банковская тайна является защитой денег граждан на карточных счетах от налогообложения. Раскрытие этой тайны может привести к налогообложению всего финансового потока. То есть налоги будут взимать со всех и всего.

Украина
банки
армия
банковские карты
мобилизация

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