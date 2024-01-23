На Полтавщині чоловік отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації — деталі

Співробітник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: novynarnia.com

У Полтавські області чоловіку вручили 18 повісток — на виклик по 16 він прийшов, а від двох останніх ухилився. Його засудили до іспитового терміну.

Про це пише ТСН із посиланням на вирок Козельщинського районного суду.

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Зазначається, що у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії, а вже у листопаді він отримав дві повістки, але не з'явився за ними.

Під час суду чоловік розповів, що насправді отримав більше повісток — загалом 18 повісток. За словами підозрюваного, 16 разів він з'являвся до ТЦК, але через стан здоров'я його відмовлялись брати на службу. Всі рази до військової частини його особисто возив підполковник.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік обурений безладом у системі ТЦК, а у його військовому квитку не відображена вся інформація щодо його обліку. Саме тому останні два рази він дійсно вирішив не з'являтися за повістками.

Водночас підозрюваний визнав провину і розкаявся. Суд визнав його винним та засудив до чотирьох років позбавлення волі, але термін замінив на два роки іспитового.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області чоловік відмовився від отримання повістки, оскільки не хотів служити в армії. Для ухилення від мобілізації він почав ходити до церкви "Свідків Єгови".

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