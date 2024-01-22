У Хмельницькій області чоловік не хотів служити в армії та став "свідком Єгови" — як його покарали

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

У Хмельницькій області чоловік відмовився від отримання повістки, оскільки не хотів служити в армії. Для ухилення від мобілізації він почав ходити до церкви "Свідків Єгови".

Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

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Ухилення від мобілізації через церкву "Свідків Єгови"

У вироку йдеться, що уродженця Миколаєва визнали придатним до військової служби, а 6 травня минулого року йому намагались вручити повістку, однак він категорично відмовився.

На суді чоловік підтвердив цю інформацію. Він заявив, що не хоче служити в армії. За його словами, це пов'язано із релігійними переконаннями.

"Він усвідомлює, що у зв`язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України на території України оголошено загальну мобілізацію. Проте, він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", — йдеться у матеріалах суду.

Свідок заявив на суді, що чоловік є прихожанином "Свідків Єгови". Від травня минулого року ухилянт почав ходити до їхньої церкви.

Суд визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (ст. 336 КК України) та засудив до трьох років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабмін України висловив пропозицію щодо значного посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн.

Також ми писали, що водій-електрик військової частини Денис З. з Закарпатської області користувався положенням та продавав бланки повісток з печаткою та підписом ТЦК. Покупці самі вписували особисту інформацію, що дозволяло їм ухилятися від мобілізації до двох місяців.