В Хмельницкой области мужчина не хотел служить в армии и стал "свидетелем Иеговы" — как его наказали

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Хмельницкой области мужчина отказался от получения повестки, потому что не хотел служить в армии. Для уклонения от мобилизации он начал ходить в церковь "Свидетелей Иеговы".

Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области.

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Уклонение от мобилизации через церковь "Свидетелей Иеговы"

В приговоре говорится, что уроженца Николаева признали годным к военной службе, а 6 мая прошлого года ему пытались вручить повестку, однако он категорически отказался.

На суде мужчина подтвердил эту информацию. Он заявил, что не желает служить в армии. По его словам, это связано с религиозными убеждениями.

"Он осознает, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация. Однако, он категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации и отправки в воинскую часть. Он посещает собрания религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям категорически отказывается от призыва на военную службу", — говорится в материалах суда.

Свидетель заявил на суде, что мужчина является прихожанином "Свидетелей Иеговы". С мая прошлого года уклонист начал ходить в их церковь.

Суд признал мужчину виновным за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (ст. 336 УК Украины) и приговорил к трем годам лишения свободы. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, Кабмин Украины высказал предложение о значительном усилении наказания для мужчин, которые избегают выполнения военного учета и уклоняются от мобилизации. В частности, предлагается увеличить штрафы до 200 тыс. грн.

Также мы писали, что водитель-электрик воинской части Денис С. из Закарпатской области пользовался положением и продавал бланки повесток с печатью и подписью ТЦК. Покупатели сами вписывали личную информацию, что позволяло им уклоняться от мобилизации до двух месяцев.