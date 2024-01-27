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На Ивано-Франковщине произошла драка между мужчиной и сотрудником ТЦК

27 января 2024 17:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Ивано-Франковщине произошла драка между мужчиной и сотрудником ТЦК
Драка между мужем и военкомом. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Ивано-Франковск 24/7
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Калуше в Ивано-Франковской области мужчина подрался с сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки. Драка между мужчинами произошла посреди улицы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Драка мужчины с работником ТЦК в Калуше

Очевидцы происшествия распространили в сети кадры, на которых виден спор между гражданским и военным. Драка между мужчиной и сотрудником ТЦК сопровождалась громкими криками. В настоящее время детали конфликта неизвестны и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Другие скандалы в Украине, связанные с ТЦК

В пятницу, 26 января, в Одессе произошел очередной рейд ТЦК в общественном транспорте. Военные остановили маршрутку, в которой возникла стычка, причиной которой стало то, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.

До этого, 24 января, в Одессе произошел еще один скандал с ТЦК. Пассажирки общественного транспорта не впустили внутрь военных и вступили с ними в конфликт.

В Черновцах на центральном железнодорожном вокзале сотрудники ТЦК и СП похитили жителя Каменского Днепропетровской области, 25-летнего Сергея Гришина.

Напомним, украинские власти работают над крупным законопроектом о мобилизации и военной службе. Кроме того, вводятся реформы в ТЦК и СП. Время от времени в разных регионах Украины разгораются скандалы, связанные с работой отдельных представителей военкоматов. Омбудсмен рассказал, какие действия работников центров комплектования неправомерны.

драка
Украина
Ивано-Франковская область
ТЦК и СП

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