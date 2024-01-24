В Чернівцях ТЦК викрали мешканця Дніпропетровщини — з ним три дні немає зв'язку

Викрадений ТЦК кам'янчанин Сергій Гришин. Фото: i_kamenskoe/instagram

На центральному залізничному вокзалі у Чернівцях 21 січня, працівники ТЦК СП викрали мешканця Кам'янського Дніпропетровської області, 25-річного Сергія Гришина. З ним вже третій день немає зв'язку.

Про це повідомляють соцмережі.

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Як повідомляється, під час обшуку у Сергія вилучили паспорт України та Конституцію України, незаконних речей він не мав. Під фізичним тиском хлопця доставили до в/ч А4267 у Коломиї Івано-Франківської області, де його утримуються вже три дні.

Сергію відмовляють у виклику поліції та суд-медекспертів. Наголошуються, що під фізичним та моральним тиском, військові змушують його підписати контракт і вирушити штурмовиком на фронт. Наголошується, що викрадачі хлопця переміщуються регіоном автомобілями з номерними знаками:

СЕ 6301 ЕМ;

СК 6299 ЕК;

АТ 0128 НТ.

Батьки Сергія протягом трьох днів тиснуть на правоохоронців, аби ті звільнили хлопця. За словами його матері, Тамари, Сергій не придатний до військової служби через вроджені вади зі здоров'ям. У 2012 році Сергій він мав отримати "білий квиток", але через відсутність необхідних бланків та документів у військкоматі йому квитка не видали.

Нагадаємо, що раніше у Рівненський області судитимуть очільника обласного ТЦК та СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набуття активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинувачують в "незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин".

Водночас в Одесі продовжуються скандали з ТЦК. Цього разу пасажирки громадського транспорту не впустили в середину військових, та вступили з ними у конфлікт.