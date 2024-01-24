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В Черновцах ТЦК похитили жителя Днепропетровской области — с ним три дня нет связи

24 января 2024 23:17
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Илья Рябинин
редактор
В Черновцах ТЦК похитили жителя Днепропетровской области — с ним три дня нет связи
Похищенный ТЦК каменчанин Сергей Гришин. Фото: i_kamenskoe/instagram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На центральном железнодорожном вокзале в Черновцах 21 января работники ТЦК СП похитили жителя Каменского Днепропетровской области, 25-летнего Сергея Гришина. С ним уже третий день связи нет.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается, во время обыска у Сергея изъяли паспорт Украины и Конституцию Украины, незаконных вещей у него не было. Под физическим давлением молодого человека доставили в в/ч А4267 в Коломые Ивано-Франковской области, где его содержатся уже три дня.

Сергею отказывают в вызове полиции и судмедэкспертов. Отмечаются, что под физическим и моральным давлением военные заставляют его подписать контракт и отправиться штурмовиком на фронт. Отмечается, что похитители парня перемещаются по региону автомобилями с номерными знаками:

  • СЕ 6301 ЕМ;
  • СЕ 6299 ЕК;
  • АО 0128 НТ.

Родители Сергея в течение трех дней давят на правоохранителей, чтобы те уволили парня. По словам его матери, Тамары, Сергей не пригоден к военной службе из-за врожденных пороков со здоровьем. В 2012 году Сергей должен был получить "белый билет", но из-за отсутствия необходимых бланков и документов в военкомате ему билета не выдали.

Напомним, что ранее в Ровенской области будут судить руководителя областного ТЦК и СП из-за применения насилия к подчиненному, краже и приобретению активов, цена которых выше его законных доходов. В свою очередь руководителя районного ТЦК обвиняют в "незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах и склонении к употреблению психотропных веществ".

В то же время в Одессе продолжаются скандалы с ТЦК. На этот раз пассажирки общественного транспорта не впустили внутрь военных и вступили с ними в конфликт.

похищение
Черновцы
полиция
Днепропетровская область
Криминал
ТЦК и СП

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