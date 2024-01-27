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На Івано-Франківщині сталася бійка між чоловіком та співробітником ТЦК

27 січня 2024 17:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Івано-Франківщині сталася бійка між чоловіком та співробітником ТЦК
Бійка між чоловіком та військкомом. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Івано-Франківськ 24/7
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Калуші, що в Івано-Франківської області чоловік побився із співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сутичка між чоловіками відбулася посеред вулиці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Очевидці події поширили у мережі кадри, на яких видно суперечку між цивільним та військкомом. Бійка між чоловіком та співробітником ТЦК супроводжувалася голосними криками. Наразі деталі конфлікту невідомі і триває встановлення обставин події.

Інші скандали в Україні, пов'язані з ТЦК

У п'ятницю, 26 січня в Одесі стався черговий рейд ТЦК у громадському транспорті. Військові зупинили маршрутку, в якій виникла сутичка, причиною якому стало те, що один з чоловіків призовного віку не хотів показувати документи для перевірки.

До цього, 24 січня в Одесі відбувся ще один скандал з ТЦК. Пасажирки громадського транспорту не впустили всередину військових та вступили з ними у конфлікт

У Чернівцях на центральному залізничному вокзалі, співробітники ТЦК СП викрали мешканця Кам'янського Дніпропетровської області, 25-річного Сергія Гришина.

Нагадаємо, українська влада працює над великим законопроєктом про мобілізацію та військову службу. Крім цього, запроваджуються реформи у ТЦК та СП. Час від часу в різних регіонах України спалахують скандали, пов'язані з роботою окремих представників військкоматів. Омбудсмен розповів, які дії працівників центрів комплектування неправомірні. 

бійка
Україна
Івано-Франківська область
ТЦК та СП

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