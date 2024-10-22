Война в Украине — какая ситуация на фронте 22 октября

На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ
За последние сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Оккупационные войска непрерывно атакуют позиции Сил обороны, используя свое преимущество в живой силе и технике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 22 октября.
Ситуация по фронтам
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки оккупанты атаковали пять раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Роща, Вишневого и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.
Совершая бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменное, Переездное и Белогоровку.
При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.
На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Звездного, Острого и Антоновки.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявления, Новоукраинки и Золотого.
За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку от Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре штурма, противник успеха не имел.
Потери оккупантов за сутки
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 350 человек. Также украинские воины обезвредили:
- восемь танков,
- 24 боевых бронированных машины,
- 34 артиллерийских системы,
- две реактивные системы залпового огня,
- два средства ПВО,
- 71 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 77 автомобилей,
- 20 единиц спецтехники окупантов.
Напомним, 21 октября в Генштабе сообщили, что Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3". Он находился в 60 километрах от линии фронта.
Ранее мы сообщали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.
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