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На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ

22 октября 2024 09:19
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — какая ситуация на фронте 22 октября
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: АрміяInform
Карина Приходько - Редактор

За последние сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Оккупационные войска непрерывно атакуют позиции Сил обороны, используя свое преимущество в живой силе и технике. 

Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 22 октября.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки оккупанты атаковали пять раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Роща, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

Совершая бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменное, Переездное и Белогоровку.

При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

ситуация на фронте 22 октября
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Звездного, Острого и Антоновки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявления, Новоукраинки и Золотого.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре штурма, противник успеха не имел.

ситуация на фронте 22 октября
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов за сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 350 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • восемь танков,
  • 24 боевых бронированных машины,
  • 34 артиллерийских системы,
  • две реактивные системы залпового огня,
  • два средства ПВО,
  • 71 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 77 автомобилей,
  • 20 единиц спецтехники окупантов.
потери окупантов 22 октября
Общие боевые потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 21 октября в Генштабе сообщили, что Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3". Он находился в 60 километрах от линии фронта.

Ранее мы сообщали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.

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