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На фронті за добу відбулося 134 бойових зіткнення — у Генштабі назвали втрати РФ

22 жовтня 2024 09:19
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — яка ситуація на фронті 22 жовтня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: АрміяInform
Карина Приходько - Редактор

За останню добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Окупаційні війська безупинно атакують позиції Сил оборони, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 22 жовтня. 

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти атакували п’ять разів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.

Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.
 

ситуація на фронті 22 жовтня
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав.

ситуація на фронті 22 жовтня
Скриншот допису Генштабу ЗСУ
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Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів за добу

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 350 осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • вісім танків,
  • 24 бойових броньованих машини,
  • 34 артилерійських системи,
  • дві реактивні системи залпового вогню,
  • два засоби ППО,
  • 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 77 автомобілів,
  • 20 одиниць спецтехніки окупантів. 
втрати окупантів 22 жовтня
Загальні бойові втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 21 жовтня у Генштабі повідомили, що Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3". Він перебував за 60 кілометрів від лінії фронту.

Раніше ми повідомляли, що бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк.

втрати окупантів фронт росіяни Генштаб ЗСУ війна в Україні обстріли

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