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На фронте произошло 161 боестолкновение — ситуация утром

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Дата публикации 11 мая 2025 08:45
На фронте более 160 боестолкновений - утренняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в воскресенье, 11 мая, продолжается 1173-й день полномасштабного вторжения России. За последние сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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На Курском направлении за сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности, а также враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиационных бомб и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Яка ситуація на Курському напрямку 11 травня
Курское направление. Фото: Генштаб
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Ранее в Генштабе сообщали, что защитники деоккупировали лесной массив в Харьковской области, который называли "Берлином".

А Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею отвода украинских и российских войск на 15 километров.

российские войска ВСУ оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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