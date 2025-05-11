На фронте более 160 боестолкновений - утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в воскресенье, 11 мая, продолжается 1173-й день полномасштабного вторжения России. За последние сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские войска отбили три атаки в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Харьковское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов: Силы обороны отбили штурмы противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении РФ атаковала восемь раз и пыталась продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполовки и Копанок.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, оккупанты пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении россияне совершили 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дилиевки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении ВСУ остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Багатира, Шевченко, Новополя.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении враг совершил две безуспешные атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении захватчики провели три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

На Курском направлении за сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности, а также враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиационных бомб и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Курское направление. Фото: Генштаб

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Ранее в Генштабе сообщали, что защитники деоккупировали лесной массив в Харьковской области, который называли "Берлином".

А Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею отвода украинских и российских войск на 15 километров.