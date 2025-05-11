На фронті понад 160 боєзіткнень — ранкове зведення Генштабу

На фронті сталося 161 боєзіткнення — ситуація на напрямках вранці
В Україні у неділю, 11 травня, триває 1173-й день повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення з ворогом.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку українські війська відбили три атаки в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів: Сили оборони відбили штурми противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.
На Лиманському напрямку РФ атакувала вісім разів та намагалася просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки, окупанти намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку загарбники провели три марні спроби просування до позицій наших захисників.
На Курському напрямку за добу відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності, а також ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб й здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
Раніше в Генштабі повідомляли, що захисники деокупували лісовий масив у Харківській області, який називали "Берліном".
А Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею відведення українських та російських військ на 15 кілометрів.
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