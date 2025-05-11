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Головна Армія На фронті сталося 161 боєзіткнення — ситуація на напрямках вранці

На фронті сталося 161 боєзіткнення — ситуація на напрямках вранці

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Дата публікації: 11 травня 2025 08:45
На фронті понад 160 боєзіткнень — ранкове зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у неділю, 11 травня, триває 1173-й день повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські війська відбили три атаки в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Яка ситуація на Харківському напрямку 11 травня
Харківський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів: Сили оборони відбили штурми противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку 11 травня
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку РФ атакувала вісім разів та намагалася просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

Яка ситуація на Лиманському напрямку 11 травня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки, окупанти намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Яка ситуація на Сіверському напрямку 11 травня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

Яка ситуація на Краматорському напрямку 11 травня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

Яка ситуація на Торецькому напрямку 11 травня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

Яка ситуація на Покровському напрямку 11 травня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку 11 травня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку 11 травня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку 11 травня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку загарбники провели три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку 11 травня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

На Курському напрямку за добу відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності, а також ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб й здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку 11 травня
Курський напрямок. Фото: Генштаб
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Раніше в Генштабі повідомляли, що захисники деокупували лісовий масив у Харківській області, який називали "Берліном".

А Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею відведення українських та російських військ на 15 кілометрів.

російські війська ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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