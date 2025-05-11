На фронті понад 160 боєзіткнень — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у неділю, 11 травня, триває 1173-й день повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські війська відбили три атаки в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Харківський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів: Сили оборони відбили штурми противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку РФ атакувала вісім разів та намагалася просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки, окупанти намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку загарбники провели три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

На Курському напрямку за добу відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності, а також ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб й здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Курський напрямок. Фото: Генштаб

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше в Генштабі повідомляли, що захисники деокупували лісовий масив у Харківській області, який називали "Берліном".

А Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею відведення українських та російських військ на 15 кілометрів.