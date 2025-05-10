Відведення військ на 15 км — Зеленський відповів, чи це можливо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Ідея про відведення українських та російських військ на 15 кілометрів наразі "не жива". Україні офіційно така пропозиція не надходила.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні лідерів країн "Коаліції охочих" 10 травня.

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Президент розповів, що офіційної пропозиції щодо відведення військ на 15 кілометрів Україна не отримувала. За його словами, це питання викликає багато питань і наразі ідея про це "не жива", бо все залежить від моніторингу та ситуації на фронті.

"Незрозуміло, з якої лінії ми будемо рахувати: з кордону, з якої контактної лінії? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалася з території Білорусі — летіли ракети, тобто вглиб Білорусі також на 15 кілометрів?" — пояснив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський запитав, чому йдеться саме про 15 кілометрів, а не про більше. Він наголосив, що далекобійна артилерія сягає і 40 кілометрів, а дрони взагалі летять на 50-100 кілометрів.

Крім того, президент звернув увагу на те, якщо ми відведемо війська на 15 кілометрів, то Сил оборони не буде в Херсоні, відповідно, це означає, що "у нас не буде Херсону".

"Досвід з 2014 року показує, що під час припинення вогню російські війська рили і йшли — 100, 200, 300 метрів щоденно. І тому контактна лінія відрізнялася від лінії замороження конфлікту", — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон назвав найкращу гарантію безпеки для України. За його словами, важливу роль відіграє потужна армія.

Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий вдарити санкціями по РФ, але є умова.