Отвод войск на 15 км — Зеленский ответил, возможно ли это

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Идея об отводе украинских и российских войск на 15 километров пока "не живая". Украине официально такое предложение не поступало.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании лидеров стран коалиции желающих 10 мая.

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Президент рассказал, что официального предложения по отводу войск на 15 километров Украина не получала. По его словам, этот вопрос вызывает много вопросов и сейчас идея об этом "не живая", потому что все зависит от мониторинга и ситуации на фронте.

"Непонятно, с какой линии мы будем считать: с границы, с какой контактной линии? Что такое, например, фронт? Например, война началась с территории Беларуси — летели ракеты, то есть вглубь Беларуси также на 15 километров? " — пояснил глава государства.

В то же время Владимир Зеленский спросил, почему речь идет именно о 15 километрах, а не о большем. Он отметил, что дальнобойная артиллерия достигает и 40 километров, а дроны вообще летят на 50-100 километров.

Кроме того, президент обратил внимание на то, если мы отведем войска на 15 километров, то Сил обороны не будет в Херсоне, соответственно, это означает, что "у нас не будет Херсона".

"Опыт с 2014 года показывает, что во время прекращения огня российские войска рыли и шли — 100, 200, 300 метров ежедневно. И поэтому контактная линия отличалась от линии замораживания конфликта", — пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. По его словам, важную роль играет мощная армия.

В то же время Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ударить санкциями по РФ, но есть условие.