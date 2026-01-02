Видео
Главная Армия На фронте за Украину погиб польский доброволец — что известно

На фронте за Украину погиб польский доброволец — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 21:39
На фронте погиб польский доброволец Кацпер Басс
Кацпер "Француз" Басс. Фото: Onet

На фронте за Украину погиб 28-летний польский доброволец Кацпер "Француз" Басс. Он получил тяжелые ранения, которые несовместимы с жизнью, в конце декабря.

Об этом сообщает Onet в пятницу, 2 января.

Читайте также:

Гибель Кацпера "Француза" Басса

Доброволец из Польши получил ранения в Харьковской области, когда находился в бункере. Пока неизвестны точные обстоятельства, поскольку еще один военный, который находился рядом, был также тяжело ранен и сейчас находится в медикаментозной коме.

Кацпер "Француз" Басс
Польский доброволец. Фото: Onet

"Это могла быть артиллерия, беспилотник, или кто-то мог бросить гранату в их бункер. Внутри также были боеприпасы, гранаты и газовые баллоны", — рассказали собратья "Француза".

С многочисленными ожогами добровольца доставили в ожоговое отделение в Польше. Однако травмы кожи, легких и почек оказались слишком тяжелыми для спасения. Боец умер 31 декабря.

В течение более чем трех лет службы на передовой Кацпер Басс участвовал в боевых действиях во многих ключевых районах. В 2022 году его отметили государственной наградой Украины "За мужество" — за проявленную отвагу во время боевых действий. Уже в 2023-м он был награжден Крестом "За мужество".

"За то, что сделал "Француз", он должен получить медаль "Герой Украины", — говорит один из польских солдат, воевавший вместе с ним.

До начала боевых действий в Украине Басс служил в Иностранном легионе, откуда и получил позывной "Француз".

В октябре 2022 года он присоединился к Международному легиону территориальной обороны Украины.

Напомним, 1 января на фронте погибла оператор дронов, художница и журналистка Лана "Сати" Черногорская.

А 12 декабря свою жизнь за Украину отдал австралийский доброволец Рассел Алланн Уилсон.

Польша война Украина добровольцы гибель
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
