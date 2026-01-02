Лана Сати Черногорская погибла на фронте 1 января

Лана "Сати" Черногорская. Фото: Instagram/danceinside

На фронте погибла оператор дронов, художница и журналистка Лана "Сати" Черногорская. Трагедия случилась на Южном направлении 1 января.

Об этом сообщили на официальной странице Службы беспилотной авиации Украинской добровольческой армии.

Реклама

Читайте также:

Погибла Лана "Сати" Черногорская

"Вчера, 1 января, в результате попадания вражеского БПЛА на Южном направлении погибла наша посестра — Лана Черногорская, позывной "Сати"", — говорится в сообщении.

Лана "Сати" Черногорская. Фото: instagram.com/udachniki_uda

В УДА отметили, что "Сати" была преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой. Кроме военной деятельности, Лана Черногорская была художницей, активисткой и культурным деятелем. В подразделении она занималась различной работой: от подготовки дронов до их боевого применения. Девушка была и пилотом, и штурманом различных БпЛА.

"Для нашего подразделения это большая потеря. Информацию о захоронении предоставим позже", — отметили в Службе беспилотной авиации Украинской добровольческой армии.

Напомним, 12 декабря на фронте погиб австралиец, который воевал на стороне Украины. Это случилось в Донецкой области.

А 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот Евгений Иванов. Он летал на самолете Су-27.