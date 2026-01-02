Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На фронте погибла известная художница и журналистка

На фронте погибла известная художница и журналистка

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:27
Лана Сати Черногорская погибла на фронте 1 января
Лана "Сати" Черногорская. Фото: Instagram/danceinside

На фронте погибла оператор дронов, художница и журналистка Лана "Сати" Черногорская. Трагедия случилась на Южном направлении 1 января.

Об этом сообщили на официальной странице Службы беспилотной авиации Украинской добровольческой армии.

Реклама
Читайте также:

Погибла Лана "Сати" Черногорская

"Вчера, 1 января, в результате попадания вражеского БПЛА на Южном направлении погибла наша посестра — Лана Черногорская, позывной "Сати"", — говорится в сообщении.

null
Лана "Сати" Черногорская. Фото: instagram.com/udachniki_uda

В УДА отметили, что "Сати" была преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой. Кроме военной деятельности, Лана Черногорская была художницей, активисткой и культурным деятелем. В подразделении она занималась различной работой: от подготовки дронов до их боевого применения. Девушка была и пилотом, и штурманом различных БпЛА.

"Для нашего подразделения это большая потеря. Информацию о захоронении предоставим позже", — отметили в Службе беспилотной авиации Украинской добровольческой армии.

Напомним, 12 декабря на фронте погиб австралиец, который воевал на стороне Украины. Это случилось в Донецкой области.

А 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот Евгений Иванов. Он летал на самолете Су-27.

журналисты военные война в Украине фронт гибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации