Главная Армия На фронте погиб австралиец, который воевал на стороне Украины

На фронте погиб австралиец, который воевал на стороне Украины

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:58
В войне за Украину погиб австралиец Рассел Аллан Уилсон
Прощание с военным. Фото иллюстративное: acebook.com/zahidnuy.kordon

На фронте погиб доброволец, которого идентифицировали в соцсетях, как гражданина Австралии Рассела Алланна Уилсона. Свою жизнь за Украину он отдал 12 декабря в Донецкой области.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на местные СМИ в четверг, 1 января.

Читайте также:

Гибель Рассела Алланна Уилсона

В публикации в Instagram от 19 декабря мужчина, который представился ветераном Вооруженных сил США, сообщил, что Уилсон сознательно выбрал остаться в Украине несмотря на опасность и погиб в ходе боевых действий.

"Он решил остаться, когда было бы легче уйти. Он отстоял свою позицию в месте, где за свободу платят кровью", — говорится в заметке.

В других материалах отмечалось, что Уилсон родом из Госфорда на Центральном побережье Нового Южного Уэльса и жил в Брисбене, откуда отправился в Украину после начала полномасштабного вторжения России.

По информации СМИ, власти Австралии пытаются официально подтвердить информацию о гибели.

"Министерство иностранных дел и торговли (DFAT) получило информацию о смерти гражданина Австралии в Украине и ждет подтверждения от местных органов власти", — сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что чиновники министерства оказывают консульскую помощь семье гражданина.

По его словам, сейчас "австралийское правительство рекомендует не путешествовать в Украину"

Напомним, 19 декабря в Украину вернули 1003 тела погибших военных.

А 17 декабря во время выполнения боевого задания погибли четверо членов экипажа вертолета Ми-24.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
