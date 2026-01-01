В войне за Украину погиб австралиец Рассел Аллан Уилсон

На фронте погиб австралиец, который воевал на стороне Украины
На фронте погиб доброволец, которого идентифицировали в соцсетях, как гражданина Австралии Рассела Алланна Уилсона. Свою жизнь за Украину он отдал 12 декабря в Донецкой области.
Об этом сообщает Independent со ссылкой на местные СМИ в четверг, 1 января.
Гибель Рассела Алланна Уилсона
В публикации в Instagram от 19 декабря мужчина, который представился ветераном Вооруженных сил США, сообщил, что Уилсон сознательно выбрал остаться в Украине несмотря на опасность и погиб в ходе боевых действий.
"Он решил остаться, когда было бы легче уйти. Он отстоял свою позицию в месте, где за свободу платят кровью", — говорится в заметке.
В других материалах отмечалось, что Уилсон родом из Госфорда на Центральном побережье Нового Южного Уэльса и жил в Брисбене, откуда отправился в Украину после начала полномасштабного вторжения России.
По информации СМИ, власти Австралии пытаются официально подтвердить информацию о гибели.
"Министерство иностранных дел и торговли (DFAT) получило информацию о смерти гражданина Австралии в Украине и ждет подтверждения от местных органов власти", — сообщил представитель ведомства.
Он отметил, что чиновники министерства оказывают консульскую помощь семье гражданина.
По его словам, сейчас "австралийское правительство рекомендует не путешествовать в Украину"
Напомним, 19 декабря в Украину вернули 1003 тела погибших военных.
А 17 декабря во время выполнения боевого задания погибли четверо членов экипажа вертолета Ми-24.
Читайте Новини.LIVE!