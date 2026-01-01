Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На фронті загинув австралієць, який воював на боці України

На фронті загинув австралієць, який воював на боці України

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:58
У війні за Україну загинув австралієць Рассел Аллан Вілсон
Прощання з військовим. Фото ілюстративне: acebook.com/zahidnuy.kordon

На фронті загинув доброволець, якого ідентифікували в соцмережах, як громадянина Австралії Рассела Алланна Вілсона. Своє життя за Україну він віддав 12 грудня в Донецькій області.

Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеві ЗМІ у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:

Загибель Рассела Алланна Вілсона

У публікації в Instagram від 19 грудня чоловік, який представився ветераном Збройних сил США, повідомив, що Вілсон свідомо обрав залишитися в Україні попри небезпеку та загинув у ході бойових дій.

"Він вирішив залишитися, коли було б легше піти. Він відстояв свою позицію в місці, де за свободу платять кров’ю", — йдеться в дописі.

В інших матеріалах зазначалося, що Вілсон родом із Госфорда на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу та мешкав у Брісбені, звідки вирушив до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За інформацією ЗМІ, влада Австралії намагається офіційно підтвердити інформацію про загибель.

"Міністерство закордонних справ і торгівлі (DFAT) отримало інформацію про смерть громадянина Австралії в Україні і чекає на підтвердження від місцевих органів влади", — повідомив речник відомства.

Він зазначив, що посадовці міністерства надають консульську допомогу родині громадянина.

За його словами, наразі "австралійський уряд рекомендує не подорожувати до України"

Нагадаємо, 19 грудня до України повернули 1003 тіла загиблих військових

А 17 грудня під час виконання бойового завдання загинули четверо членів екіпажу гелікоптера Мі-24.

війна Австралія Україна Донецька область загибель
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації