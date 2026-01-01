У війні за Україну загинув австралієць Рассел Аллан Вілсон

Прощання з військовим. Фото ілюстративне: acebook.com/zahidnuy.kordon

На фронті загинув доброволець, якого ідентифікували в соцмережах, як громадянина Австралії Рассела Алланна Вілсона. Своє життя за Україну він віддав 12 грудня в Донецькій області.

Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеві ЗМІ у четвер, 1 січня.

Загибель Рассела Алланна Вілсона

У публікації в Instagram від 19 грудня чоловік, який представився ветераном Збройних сил США, повідомив, що Вілсон свідомо обрав залишитися в Україні попри небезпеку та загинув у ході бойових дій.

"Він вирішив залишитися, коли було б легше піти. Він відстояв свою позицію в місці, де за свободу платять кров’ю", — йдеться в дописі.

В інших матеріалах зазначалося, що Вілсон родом із Госфорда на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу та мешкав у Брісбені, звідки вирушив до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За інформацією ЗМІ, влада Австралії намагається офіційно підтвердити інформацію про загибель.

"Міністерство закордонних справ і торгівлі (DFAT) отримало інформацію про смерть громадянина Австралії в Україні і чекає на підтвердження від місцевих органів влади", — повідомив речник відомства.

Він зазначив, що посадовці міністерства надають консульську допомогу родині громадянина.

За його словами, наразі "австралійський уряд рекомендує не подорожувати до України"

