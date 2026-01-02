Лана Саті Чорногорська загинула на фронті 1 січня

Лана "Саті" Чорногорська. Фото: Instagram/danceinside

На фронті загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана "Саті" Чорногорська. Трагедія трапилася на Південному напрямку 1 січня.

Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпілотної авіації Української добровольчої армії.

Загинула Лана "Саті" Чорногорська

"Вчора, 1 січня, внаслідок влучання ворожого БпЛА на Південному напрямку загинула наша посестра — Лана Чорногорська, позивний "Саті"", — йдеться у повідомленні.

Лана "Саті" Чорногорська. Фото: instagram.com/udachniki_uda

В УДА зазначили, що "Саті" була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою. Окрім військової діяльності, Лана Чорногорська була мисткинею, активісткою та культурною діячкою. В підрозділі вона займалася різною роботою: від підготовки дронів до їх бойового застосування. Дівчина була і пілотом, і штурманом різних БпЛА.

"Для нашого підрозділу це велика втрата. Інформацію про поховання надамо згодом", — зазначили в Службі безпілотної авіації Української добровольчої армії.

