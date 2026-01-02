Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На фронті загинула відома мисткиня і журналістка

На фронті загинула відома мисткиня і журналістка

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:27
Лана Саті Чорногорська загинула на фронті 1 січня
Лана "Саті" Чорногорська. Фото: Instagram/danceinside

На фронті загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана "Саті" Чорногорська. Трагедія трапилася на Південному напрямку 1 січня.

Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпілотної авіації Української добровольчої армії.  

Реклама
Читайте також:

Загинула Лана "Саті" Чорногорська

"Вчора, 1 січня, внаслідок влучання ворожого БпЛА на Південному напрямку загинула наша посестра — Лана Чорногорська, позивний "Саті"", — йдеться у повідомленні. 

null
Лана "Саті" Чорногорська. Фото: instagram.com/udachniki_uda

В УДА зазначили, що "Саті" була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою. Окрім військової діяльності, Лана Чорногорська була мисткинею, активісткою та культурною діячкою. В підрозділі вона займалася різною роботою: від підготовки дронів до їх бойового застосування. Дівчина була і пілотом, і штурманом різних БпЛА. 

"Для нашого підрозділу це велика втрата. Інформацію про поховання надамо згодом", — зазначили в Службі безпілотної авіації Української добровольчої армії. 

Нагадаємо, 12 грудня на фронті загинув австралієць, який воював на боці України. Це трапилося в Донецькій області.

А 8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот Євгеній Іванов. Він літав на літаку Су-27. 

журналісти військові війна в Україні фронт загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації