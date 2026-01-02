Відео
Головна Армія На фронті за Україну загинув польський доброволець — що відомо

На фронті за Україну загинув польський доброволець — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 21:39
На фронті загинув польський доброволець Кацпер Басс
Кацпер "Француз" Басс. Фото: Onet

На фронті за Україну загинув 28-річний польський доброволець Кацпер "Француз" Басс. Він отримав важкі поранення, які несумісні з життям, наприкінці грудня.

Про це повідомляє Onet у пʼятницю, 2 січня.

Загибель Кацпера "Француза" Басса

Доброволець з Польщі отримав поранення в Харківській області, коли перебував у бункері. Наразі невідомі точні обставини, оскільки ще один військовий, який перебував поруч, був також тяжко поранений і наразі перебуває у медикаментозній комі.

Кацпер "Француз" Басс
Польський доброволець. Фото: Onet

"Це могла бути артилерія, безпілотник, або хтось міг кинути гранату в їхній бункер. Усередині також були боєприпаси, гранати та газові балони", — розповіли побратими "Француза".

З численними опіками добровольця доставили до опікового відділення в Польщі. Однак травми шкіри, легень та нирок виявилися надто важкими для порятунку. Боєць помер 31 грудня.

Упродовж більш ніж трьох років служби на передовій Кацпер Басс брав участь у бойових діях у багатьох ключових районах. У 2022 році його відзначили державною нагородою України "За мужність" — за проявлену відвагу під час бойових дій. Уже в 2023-му він був нагороджений Хрестом "За мужність".

"За те, що зробив "Француз", він має отримати медаль "Герой України", — каже один із польських солдатів, що воював разом із ним.

До початку бойових дій в Україні Басс служив в Іноземному легіоні, звідки й отримав позивний "Француз".

У жовтні 2022 року він приєднався до Міжнародного легіону територіальної оборони України.

Нагадаємо, 1 січня на фронті загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана "Саті" Чорногорська.

А 12 грудня своє життя за Україну віддав австралійський доброволець Рассел Алланн Вілсон.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
