В Краматорске из-под стражи сбежали пленные РФ

Российские военнопленные. Иллюстративное фото: "Суспільне"

В понедельник, 14 июля, четверо российских пленных сбежали от конвоя в Краматорске Донецкой области. Впоследствии стало известно, что двое из них погибли.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов в Telegram.

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Сообщение о побеге пленных РФ. Фото: Станислав Бунятов/Telegram

В Донецкой области сбежали российские пленные — что известно

По данным источников СМИ, российские пленные разыскиваются работниками Краматорского районного управления полиции — оккупанты могут скрываться в частном секторе на окраинах города.

"Сбежали пленные, г. Краматорск. При обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, или мирных жителей, ликвидируйте на месте", — написал Бунятов.

Впоследствии военный сообщил, что двое из них "застрелились в результате неосторожного обращения с украинским оружием".

Скриншот сообщений Станислава Бунятова/Telegram

Напомним, что недавно бойцы подразделения ГУР МОУ Легион "Свобода России" взяли в плен африканского "студента".

А ранее ВСУ взяли в плен двух африканцев на Северском направлении.