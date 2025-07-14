В Краматорске из-под стражи сбежали пленные РФ

В Донецкой области из-под стражи сбежали российские пленные
В понедельник, 14 июля, четверо российских пленных сбежали от конвоя в Краматорске Донецкой области. Впоследствии стало известно, что двое из них погибли.
Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов в Telegram.
В Донецкой области сбежали российские пленные — что известно
По данным источников СМИ, российские пленные разыскиваются работниками Краматорского районного управления полиции — оккупанты могут скрываться в частном секторе на окраинах города.
"Сбежали пленные, г. Краматорск. При обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, или мирных жителей, ликвидируйте на месте", — написал Бунятов.
Впоследствии военный сообщил, что двое из них "застрелились в результате неосторожного обращения с украинским оружием".
Напомним, что недавно бойцы подразделения ГУР МОУ Легион "Свобода России" взяли в плен африканского "студента".
А ранее ВСУ взяли в плен двух африканцев на Северском направлении.
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