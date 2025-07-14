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В Донецкой области из-под стражи сбежали российские пленные

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 17:13
В Краматорске из-под стражи сбежали пленные РФ
Российские военнопленные. Иллюстративное фото: "Суспільне"

В понедельник, 14 июля, четверо российских пленных сбежали от конвоя в Краматорске Донецкой области. Впоследствии стало известно, что двое из них погибли.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов в Telegram.

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Сообщение о побеге пленных РФ. Фото: Станислав Бунятов/Telegram

В Донецкой области сбежали российские пленные — что известно

По данным источников СМИ, российские пленные разыскиваются работниками Краматорского районного управления полиции — оккупанты могут скрываться в частном секторе на окраинах города.

"Сбежали пленные, г. Краматорск. При обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по телефону: +38 (050) 988 05 93. В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, или мирных жителей, ликвидируйте на месте", — написал Бунятов.

Впоследствии военный сообщил, что двое из них "застрелились в результате неосторожного обращения с украинским оружием".

Росіяни
Скриншот сообщений Станислава Бунятова/Telegram

Напомним, что недавно бойцы подразделения ГУР МОУ Легион "Свобода России" взяли в плен африканского "студента".

А ранее ВСУ взяли в плен двух африканцев на Северском направлении.

россияне Донецкая область побег пленные война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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