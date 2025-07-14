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Головна Армія На Донеччині з-під варти втекли російські полонені — деталі

На Донеччині з-під варти втекли російські полонені — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 17:13
У Краматорську з-під варти втекли полонені РФ
Російські військовополонені. Ілюстративне фото: "Суспільне"

У понеділок, 14 липня, четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську Донецької області. Згодом стало відомо, що двоє із них загинули.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов у Telegram.

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Повідомлення про втечу полонених РФ. Фото: Станіслав Бунятов/Telegram

На Донеччині втекли російські полонені — що відомо

За даними джерел ЗМІ, російські полонені розшукуються працівниками Краматорського районного управління поліції — окупанти можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста.

"Втекли полонені, м. Краматорськ. При виявленні повідомте в чергову частину Краматорського РУП за номером: +38 (050) 988 05 93. У разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, або мирних жителів, ліквідуйте на місці", — написав  Бунятов.

Згодом військовий повідомив, що двоє із них "застрелились внаслідок необережного поводження з українською зброєю".

Росіяни
Скриншот повідомлень Станіслава Бунятова/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно бійці підрозділу ГУР МОУ Легіон "Свобода Росії" взяли в полон африканського "студента".

А раніше ЗСУ взяли в полон двох африканців на Сіверському напрямку.

росіяни Донецька область втеча полонені війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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