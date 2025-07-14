У Краматорську з-під варти втекли полонені РФ

На Донеччині з-під варти втекли російські полонені — деталі
У понеділок, 14 липня, четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську Донецької області. Згодом стало відомо, що двоє із них загинули.
Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов у Telegram.
На Донеччині втекли російські полонені — що відомо
За даними джерел ЗМІ, російські полонені розшукуються працівниками Краматорського районного управління поліції — окупанти можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста.
"Втекли полонені, м. Краматорськ. При виявленні повідомте в чергову частину Краматорського РУП за номером: +38 (050) 988 05 93. У разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, або мирних жителів, ліквідуйте на місці", — написав Бунятов.
Згодом військовий повідомив, що двоє із них "застрелились внаслідок необережного поводження з українською зброєю".
Нагадаємо, що нещодавно бійці підрозділу ГУР МОУ Легіон "Свобода Росії" взяли в полон африканського "студента".
А раніше ЗСУ взяли в полон двох африканців на Сіверському напрямку.
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