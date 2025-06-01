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В Донецкой области третий день ищут людей под завалами дома

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Дата публикации 1 июня 2025 12:22
В Донецкой области после попадания БпЛА третий день ищут людей под завалами
В Белозерском продолжаются поисковые работы на месте попадания Шахеда. Фото: ГСЧС/Telegram

В Белозерском Донецкой области уже третий день продолжаются поисковые работы на месте поврежденной пятиэтажки в результате попадания вражеского дрона. Под завалами ищут двух человек.

Об этом информирует ГСЧС Украины в воскресенье, 1 июня.

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В Белозерском продолжаются поисковые работы на месте попадания Шахеда. Фото: ГСЧС/Telegram

В Донецкой области третий день ищут под завалами людей — детали

После того, как российский Шахед попал в многоэтажку в Белозерском Донецкой области, уже третий день продолжаются поисковые работы.

Следовательно, третий день подряд спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Под завалами ищут двух человек.

Напомним, что 30 мая в городе Белозерское вражеский дрон типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего произошло разрушение квартир с третьего по пятый этажи одного из подъездов.

Сейчас разобрано более 70 тонн обломков строительных конструкций. Однако работы уже еще продолжаются.

Обстріл Донеччини
Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в субботу, 31 мая, российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли гражданские.

Также мы писали, что в ночь на 30 мая, российские войска ударили беспилотником по Белозерскому Донецкой области.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака Шахед
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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