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Головна Армія На Донеччині третій день шукають людей під завалами будинку

На Донеччині третій день шукають людей під завалами будинку

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Дата публікації: 1 червня 2025 12:22
На Донеччині після влучання БпЛА третій день шукають людей під завалами
У Білозерському тривають пошукові роботи на місці влучання Шахеда. Фото: ДСНС/Telegram

У Білозерському Донецької області вже третій день тривають пошукові роботи на місці пошкодженої п'ятиповерхівки внаслідок влучання ворожого дрона. Під завалами шукають двох людей.

Про це інформує ДСНС України у неділю, 1 червня.

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У Білозерському тривають пошукові роботи на місці влучання Шахеда. Фото: ДСНС/Telegram

На Донеччині третій день шукають під завалами людей — деталі

Після того, як російський Шахед поцілив у багатоповерхівку у Білозерському на Донеччині, вже третій день тривають пошукові роботи.

Відтак, третій день поспіль рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці події. Під завалами шукають двох людей.

Нагадаємо, що 30 травня у місті Білозерське ворожий дрон типу "Шахед" поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося руйнування квартир з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів.

Наразі розібрано більш ніж 70 тонн уламків будівельних конструкцій. Однак роботи вже ще тривають.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що у суботу, 31 травня, російські окупанти обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули цивільні.

Також ми писали, що в ніч на 30 травня, російські війська вдарили безпілотником по Білозерському Донецької області.

Донецька область обстріли війна в Україні атака Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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