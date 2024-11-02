Атака на Днепропетровщину 2 ноября — есть раненые

В Днепропетровщине раздался взрыв — в ОВА назвали последствия
Вечером 2 ноября враг нанес удар по Днепропетровщине. В результате атаки была повреждена инфраструктура, ранены пять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 2 ноября.
Взрыв в Днепропетровском районе
В результате российской атаки на Днепропетровщину повреждена инфраструктура. Последняя воздушная тревога в регионе продолжалась с 16:21 до 16:59.
По предварительным данным Лысака, известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей. Информация об обстреле уточняется.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Напомним, в результате атаки российских войск на Черкасскую область повреждено имущество одного из предприятий.
Также мы писали, что 2 ноября обломки вражеских беспилотников упали в шести районах Киева.
Жительница поврежденной квартиры в Святошинском районе столицы рассказала, как ей удалось спастись от удара.
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