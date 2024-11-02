Атака на Дніпропетровщину 2 листопада — є поранені

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: Лисак, Telegram

Ввечері 2 листопада ворог завдав удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру, поранено п'ятеро осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 2 листопада.

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У результаті російської атаки на Дніпропетровщину пошкоджена інфраструктура. Остання повітряна тривога у регіоні тривала з 16:21 до 16:59.

За попередніми даними Лисака, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. Інформація щодо обстрілу уточнюється.

Допис Лисака. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок атаки російських військ на Черкаську область пошкоджено майно одного із підприємств.

Також ми писали про те, що 2 листопада уламки ворожих безпілотників впали у шести районах Києва.

Мешканка пошкодженої квартири у Святошинському районі столиці розповіла, як їй вдалося врятуватися від удару.