Атака на Дніпропетровщину 2 листопада — є поранені

На Дніпропетровщині пролунав вибух — в ОВА назвали наслідки
Ввечері 2 листопада ворог завдав удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру, поранено п'ятеро осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 2 листопада.
Вибух у Дніпропетровському районі
У результаті російської атаки на Дніпропетровщину пошкоджена інфраструктура. Остання повітряна тривога у регіоні тривала з 16:21 до 16:59.
За попередніми даними Лисака, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. Інформація щодо обстрілу уточнюється.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських військ на Черкаську область пошкоджено майно одного із підприємств.
Також ми писали про те, що 2 листопада уламки ворожих безпілотників впали у шести районах Києва.
Мешканка пошкодженої квартири у Святошинському районі столиці розповіла, як їй вдалося врятуватися від удару.
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