Обстрел Днепропетровщины — объявлен День траура по погибшим

Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

В Днепропетровской области в среду, 25 июня, объявили День траура по погибшим в результате российского обстрела 24 июня. В Днепре оккупанты убили 18 человек, а в Самаре — двух.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак отметил, что в скорби вся Днепропетровская области. По его словам, это боль, которая отзовется в каждом сердце.

"Светлая память жертвам российских убийц. Искренние соболезнования родным погибших", — подчеркнул глава ОВА.

В результате российской атаки в регионе пострадали почти 300 человек.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 25 июня оккупанты повредили десятки объектов гражданской инфраструктуры в Днепре. Захватчики атаковали баллистикой.

Кроме того, разрушениям подвергся поезд №52 Одесса — Запорожье. Впоследствии стало известно, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги.