Обстріл Дніпропетровщини — оголошено День жалоби за загиблими

Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

У Дніпропетровській області у середу, 25 червня, оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 24 червня. У Дніпрі окупанти вбили 18 людей, а в Самарі — двох.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак зауважив, що у скорботі вся Дніпропетровська області. За його словами, це біль, що відгукнеться у кожному серці.

"Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", — наголосив очільник ОВА.

Внаслідок російської атаки в регіоні постраждали майже 300 людей.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 червня окупанти пошкодили десятки об'єктів цивільної інфраструктури в Дніпрі. Загарбники атакували балістикою.

Крім того, руйнувань зазнав поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Згодом стало відомо, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.