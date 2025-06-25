Обстріл Дніпропетровщини — оголошено День жалоби за загиблими

На Дніпропетровщині оголосили День жалоби внаслідок обстрілу
У Дніпропетровській області у середу, 25 червня, оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 24 червня. У Дніпрі окупанти вбили 18 людей, а в Самарі — двох.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
День жалоби на Дніпропетровщині
Лисак зауважив, що у скорботі вся Дніпропетровська області. За його словами, це біль, що відгукнеться у кожному серці.
"Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", — наголосив очільник ОВА.
Внаслідок російської атаки в регіоні постраждали майже 300 людей.
Нагадаємо, 25 червня окупанти пошкодили десятки об'єктів цивільної інфраструктури в Дніпрі. Загарбники атакували балістикою.
Крім того, руйнувань зазнав поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Згодом стало відомо, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.
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