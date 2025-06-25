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Головна Армія На Дніпропетровщині оголосили День жалоби внаслідок обстрілу

На Дніпропетровщині оголосили День жалоби внаслідок обстрілу

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Дата публікації: 25 червня 2025 08:24
Обстріл Дніпропетровщини — оголошено День жалоби за загиблими
Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
Ключові моменти День жалоби на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області у середу, 25 червня, оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 24 червня. У Дніпрі окупанти вбили 18 людей, а в Самарі — двох.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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День жалоби на Дніпропетровщині

Лисак зауважив, що у скорботі вся Дніпропетровська області. За його словами, це біль, що відгукнеться у кожному серці. 

"Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", — наголосив очільник ОВА.

Внаслідок російської атаки в регіоні постраждали майже 300 людей. 

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 червня окупанти пошкодили десятки об'єктів цивільної інфраструктури в Дніпрі. Загарбники атакували балістикою.

Крім того, руйнувань зазнав поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Згодом стало відомо, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

війна Дніпро Дніпропетровська область обстріли День жалоби
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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