Враг атаковал Семеновку из артиллерии - есть раненые

Пожар в доме в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Населенный пункт Семеновка Черниговской области уже сутки находится под артиллерийским огнем оккупантов. Вчера вечером от попаданий горели жилые дома.

Об этом сообщил председатель ОГА В'ячеслав Чаус в Telegram во вторник, 7 января.

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"Со вчерашнего дня Семеновка под вражеским артиллерийским огнем", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

А сегодня утром в результате повторной атаки на город ранены три человека — двое мужчин в возрасте 45 и 65 лет и 68-летняя женщина. Двоих из них госпитализировали.

Оказание медпомощи. Фото: Нацполиция

Чаус отметил, что попадание произошло по гражданской инфраструктуре: повреждено предприятие, здания и дома местных жителей.

Скриншот поста Чауса

Напомним, 3 января россияне нанесли тройной ракетный удар по 3 января. В результате атаки погиб известный доцент-филолог Алексей Галенка.

А 4 января враг применил тяжелую артиллерию и ракетные установки "Град" для обстрела Никополя Днепропетровской области.