Враг атаковал Семеновку из артиллерии - есть раненые

На Черниговщине горели дома из-за атаки РФ — фото
Населенный пункт Семеновка Черниговской области уже сутки находится под артиллерийским огнем оккупантов. Вчера вечером от попаданий горели жилые дома.
Об этом сообщил председатель ОГА В'ячеслав Чаус в Telegram во вторник, 7 января.
Удары по Семеновке на Черниговщине
"Со вчерашнего дня Семеновка под вражеским артиллерийским огнем", — говорится в сообщении.
А сегодня утром в результате повторной атаки на город ранены три человека — двое мужчин в возрасте 45 и 65 лет и 68-летняя женщина. Двоих из них госпитализировали.
Чаус отметил, что попадание произошло по гражданской инфраструктуре: повреждено предприятие, здания и дома местных жителей.
Напомним, 3 января россияне нанесли тройной ракетный удар по 3 января. В результате атаки погиб известный доцент-филолог Алексей Галенка.
А 4 января враг применил тяжелую артиллерию и ракетные установки "Град" для обстрела Никополя Днепропетровской области.
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