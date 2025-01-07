Ворог атакував Семенівку з артилерії — є поранені

Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція

Населений пункт Семенівка Чернігівської області вже добу перебуває під артилерійським вогнем окупантів. Вчора увечері від влучань горіли житлові будинки.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram у вівторок, 7 січня.

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"Відучора Семенівка під ворожим артилерійським вогнем. Ввечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

А сьогодні вранці внаслідок повторної атаки на місто поранено троє людей — двоє чоловіків віком 45 й 65 років та 68-річна жінка. Двох з них ушпиталили.

Надання меддопомоги. Фото: Нацполіція

Чаус зазначив, що влучання відбулося по цивільній інфраструктурі: пошкоджене підприємство, будівлі та домівки місцевих мешканців.

Скриншот допису Чауса

Нагадаємо, 3 січня росіяни завдали потрійного ракетного удару по 3 січня. Внаслідок атаки загинув відомий доцент-філолог Олексій Гальонка.

А 4 січня ворог застосував важку артилерію та ракетні установки "Град" для обстрілу Нікополя Дніпропетровської області.