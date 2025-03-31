Взрыв на Белгородщине 31 марта - уничтожен склад БК

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: открытые источники

В понедельник, 31 марта, в Белгородской области прогремели мощные взрывы. На вражеском объекте взорвался склад боеприпасов.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко написал, что оккупанты разместили боеприпасы там, чтобы дальше использовать их для обстрела украинцев.

"Нет больше склада", — иронично написал он.

Напомним, ранее бойцы ГУР уничтожили на Запорожье вражеские "Град" и "Стрелу".

Кроме того, разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов 155 бригады.