Взрыв на Белгородщине 31 марта - уничтожен склад БК

На Белгородщине мощно взорвался склад БК оккупантов — видео
31 марта 2025 17:17
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: открытые источники
В понедельник, 31 марта, в Белгородской области прогремели мощные взрывы. На вражеском объекте взорвался склад боеприпасов.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
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Коваленко написал, что оккупанты разместили боеприпасы там, чтобы дальше использовать их для обстрела украинцев.
"Нет больше склада", — иронично написал он.
Напомним, ранее бойцы ГУР уничтожили на Запорожье вражеские "Град" и "Стрелу".
Кроме того, разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов 155 бригады.
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