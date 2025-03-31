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На Бєлгородщині потужно вибухнув склад БК окупантів — відео

31 березня 2025 17:17
Анастасія Писаненко - редактор
Вибух на Бєлгородщині 31 березня - знищено склад БК
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 31 березня, у Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. На ворожому об'єкті вибухнув склад боєприпасів.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко написав, що окупанти розмістили боєприпаси там, щоб далі використати їх для обстрілу українців.

"Нема більше складу", — іронічно написав він.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР знищили на Запоріжжі ворожі "Град" і "Стрєлу"

Крім того, розвідники "Маґури" спалили майстерню російських морпіхів 155 бригади.

вибух Бєлгородська область війна в Україні Росія втрати окупантів
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